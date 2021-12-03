الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مبادرة المعارضة "من أجل البحرين" -2013

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

في ديسمبر كانون الأول من العام 2013 اطلقت المعارضة البحرينية مبادرة "من أجل البحرين" فبعد مرور مئة يوم على ثورة الـ14 من فبراير شباط 2011 زاد النظام البحريني رهانته على الحل الامني متجاهلاً المد الشعبي الواسع المطالبة بالحرية والديمقراطية،ومتواصلاً مناوراته السياسية، لكن الحقائق خذلت رهاناته واستمر الحرك الشعبي بزخم أكبر.

العالم - لن ننسى

وأطلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الممثلة بالجمعيات السياسية الوفاق والوعد والتقدم والقوم والإخاء في مؤتمر صحفي في الثاني من ديسمبركانون الاول-2013 مبادرة لانقاض الحوار الوطني المتعثر.

وقالت ان القوى الوطنية الديمقراطية اطلقت هذه المبادرة حرصاً منها على تجنيب وطنا العزيز مزيداً من التدهور الخطير والمتسارع على كل الصعد السياسية والأمنية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما تسعى له لتحقيق الاستقرار الدائم للبحرين وصون وحدتها الوطنية وسلمها الاهلي.

ودعت المبادرة الى تهيئ البيئة السياسية التصالحية عبر الافراج عن جميع سجناء الرأي ووقف التصعيد الامني والتحريض الاعلامي الممنهج اتجاه قوى المعارضة ووقف المحاكمات السياسية، ودعت الى التوافق على خريطة طرق واضحة للحوار وخرجاته.

روابط ذات صلة

زعيم حزب بريطاني يزور الناشط البحريني المضرب عن الطعام 'علي مشيمع'

تشكيلة المنتخب العراقي في مباراته امام البحرين اليوم

تقریر حقوقي: البحرين مستمرة في التمييز ضد المواطنين الشيعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيسي يستقبل رئيس حكومة إسبانيا

في عيد الإمارات الخمسين.. كفاءات الدولة قيد الاعتقال التعسفي

بالفيديو.. أبوظبي تبرم صفقة أسلحة مع باريس بأكثر من 19 مليار دولار

اللواء ٤٢ بالحشد والقوات الامنية ينفذان عملية مشتركة جنوب تكريت

تحالف العدوان ينهب ٤ ملايين و٤٠٠ ألف برميل نفط خام منذ نوفمبر

مبادرة المعارضة "من أجل البحرين" -2013