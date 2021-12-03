مبادرة المعارضة "من أجل البحرين" -2013

العالم - لن ننسى

وأطلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الممثلة بالجمعيات السياسية الوفاق والوعد والتقدم والقوم والإخاء في مؤتمر صحفي في الثاني من ديسمبركانون الاول-2013 مبادرة لانقاض الحوار الوطني المتعثر.

وقالت ان القوى الوطنية الديمقراطية اطلقت هذه المبادرة حرصاً منها على تجنيب وطنا العزيز مزيداً من التدهور الخطير والمتسارع على كل الصعد السياسية والأمنية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبما تسعى له لتحقيق الاستقرار الدائم للبحرين وصون وحدتها الوطنية وسلمها الاهلي.

ودعت المبادرة الى تهيئ البيئة السياسية التصالحية عبر الافراج عن جميع سجناء الرأي ووقف التصعيد الامني والتحريض الاعلامي الممنهج اتجاه قوى المعارضة ووقف المحاكمات السياسية، ودعت الى التوافق على خريطة طرق واضحة للحوار وخرجاته.