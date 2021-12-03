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هجوم على قافلة لقوات حفظ السلام في مالي

هجوم على قافلة لقوات حفظ السلام في مالي
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي اليوم الجمعة إن مسلحين مجهولين هاجموا قافلة تابعة للبعثة مما أسفر عن مقتل موظف مدني وإصابة آخر.

العالم-افريقيا

وأفادت البعثة في بيان على "تويتر" بأن القافلة كانت في طريقها من مدينة كيدال الشمالية إلى جاو وتعرضت لإطلاق نار على بعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق بلدة بوريم.

وعادة ما يشن مسلحون وجماعات أخرى هجمات مسلحة في مناطق شاسعة من مالي على الرغم من الوجود الكثيف للقوات الدولية.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة نحو 13 ألف جندي في محاولة لاحتواء العنف.

ولقي أكثر من 250 من أفراد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي حتفهم منذ أن بدأت مهامها عام 2013، مما يجعلها أخطر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في العالم.

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