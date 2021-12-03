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الدفاع الأوكرانية: استخدام 'بيرقدار' التركية لم ينتهك اتفاقات 'مينسك'

الدفاع الأوكرانية: استخدام 'بيرقدار' التركية لم ينتهك اتفاقات 'مينسك'
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن استخدام طائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار" في دونباس تم مرة واحدة ولا ينتهك اتفاقيات مينسك.

العالم-تركيا

وأضاف الوزير، متحدثا اليوم الجمعة في برلمان بلاده: "نحن لا نخرق اتفاقيات مينسك. نحن لا نهاجم في منطقة تنفيذ عملية القوات الموحدة".

واعترف الوزير الأوكراني، بأن جيش بلاده استخدم الدرونات التركية في منطقة النزاع في دونباس.

وقال: "كما تعلمون اضطررنا لاستخدام طائرة Bayraktar ووجهنا بواسطتها ضربة وحيدة ضد بطارية مدفعية".

ووفقا للوزير، عندما ينتهك العدو في دونباس وقف إطلاق النار، تقوم كييف بتحذيره عبر "المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في جنوب شرق أوكرانيا"، وعبر "بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، وتطالب بوقف انتهاك اتفاقيات مينسك، ونظام الصمت.

وقال ريزنيكوف: "وإذا لم تنجح هذه الآليات فإن القوات المسلحة ستستخدم الوسائل اللازمة".

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