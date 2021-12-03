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رويترز : رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي يقول إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كانت ضرورية

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

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