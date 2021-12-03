شاهد..سيناريوهات التدخل الاميركي في الشأن اللبناني

العالم - خاص بالعالم

وازضح حمية، في حديث لبرنامج "استديو بيروت" على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان واشنطن في عام 1982 قامت بالتدخل في الشأن اللبناني الغير مباشر من خلال العدوان الاسرائيلي على الاراضي اللبنانية ومن ثم عبر محاولة الاعلان عن تشكيل حكومة فدرالية في لبنان ومن ثم بالتدخل المباشر عن طرق نيوجرسي وضرب لبنان، ومن ثم اعادت الكرة في التسعينات مرة اخرى، وقامت في عام 2006 بالعدوان اسرائيلي على لبنان.

واشار حمية الى ان واشنطن ومن خلال الدفع للاعلام اللبناني حاولت تشويه صورة المقاومة في لبنان، وذلك عن طرق بعض الشخصيات اللبنابنة تزامناً مع قرار الفوضى الخلاقة وما يسمى "بالربيع العربي" والسفارة الاميركية في لبنان التي تعد المركز لعمليات شرق الاوسط.

وبين حمية، ان التدخل الاميركي المباشر في لبنان وصل الى ذروته اليوم، بالتناغنم والتزامن مع الحدود البحرية اللبنانية مع الكيان الصهيوني، وذلك بما تملك لبنان من ذخائر حيوية في حدودها البحرية.

واوضح حمية، ان واشنطن عندما يكون الوضع سياسيا وعسكريا واقتصاديا تتدخل بصورة مباشرة في لبنان، ولا تترك المجال للكيان الصهيوني، لأنها خلقت العدو الصهيوني فقط من اجل المجال الامني والحماية المصالحها في المنطقة.

وكشف حمية ان الورقة الرابحة للتدخل الاميركي المباشر في لبنان، هو التضليل في الرأي العام اللبناني على كافة الاصعدة الاعلامية، والسياسية والعسكرية.

وأكد حمية، ان واشنطن والكيان الصهيوني في كل مرة يدبرون فيها مؤامرة ضد لبنان وشعبة فأن جدار المقاومة اللبنانية وبالتجديد حزب الله يقوم بإفشال تلك المؤامرة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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https://www.alalam.ir/news/5929698

