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السيسي يستقبل رئيس حكومة إسبانيا

السيسي يستقبل رئيس حكومة إسبانيا
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية رئيس حكومة مملكة إسبانيا، السيد بيدرو سانشيز.

العالم ـ مصر

كان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، «بيدرو سانشيز»، رئيس حكومة مملكة إسبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له.

ويقوم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات الإسبانية.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي و«بيدرو سانشيز»، خلال الزيارة، اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، فضلا عن جلسة المباحثات الموسعة بحضور الوفد الرسمي لكلا البلدين.

كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

الجيش المصري يعلن توقيع عدد من العقود العسكرية

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ توقيع القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسلح، التى تدعم القدرات القتالية للجيش المصري.

وأوضح أن توقيع العقود تم على هامش المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 والذى نظم فى المدة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وجرت فعالياته بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وشهدت أيام المعرض الأربع إقبالاً مكثفاً من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية والعسكرية الذين أشادوا بقدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى كافة الدول المتقدمة.

وأعربت الوفود الرسمية عن سعادتهم البالغة بحضور معرض إيديكس 2021 فى دورته الثانية الذى يعد من أكبر المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط وإفريقيا ويؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان مما يبعث برسالة سلام من مصر لكافة دول العالم .

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السيسي يستقبل رئيس حكومة إسبانيا

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