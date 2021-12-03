مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا

العالم-فلسطين

وتوجه المواطنون صوب الحاجز العسكري ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، احتجاجا على إجراءاتها التعسفية المستمرة على الحاجز.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور عبره، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

كان ناشطون مقدسيون، دعوا أمس الخميس، الأهالي إلى التظاهر قرب حاجز شعفاط، بعد صلاة الجمعة للتعبير عن رفضهم لسياسات الاحتلال التعسفية ضد الأهالي أثناء مرورهم عبر الحاجز.

وشددوا على ضرورة الاحتجاج على سياسات الاحتلال المستمرة بحق الأهالي ورفض عرقلة حريتهم في التنقل من وإلى المناطق الفلسطينية المختلفة.