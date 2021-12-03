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الصحة العالمية تكشف عدد الدول التي رصدت متحور 'أوميكرون'

الصحة العالمية تكشف عدد الدول التي رصدت متحور 'أوميكرون'
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكدت الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، أنه تم العثور على متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا حتى الآن في 38 دولة.

العالم ـ منوعات

وقالت: "لقد تلقينا تقارير عن متحور (أوميكرون) من 38 دولة"، موضحة أن "هذه الدول تقع في جميع الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية".

من جهته، دعا المدير العام للمنظمة تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي، جميع الدول الأعضاء في المنظمة "إلى اتخاذ إجراءات عقلانية ومتكافئة مع الخطورة بالتوافق مع القواعد الطبية الصحية الدولية".

وشدد على أن "الاستجابة العالمة يجب أن تكون هادئة ومنسقة ومتسقة".

وأعرب عن قلقه من أن "عددا من الدول" تفرض، ردا على انتشار متحور "أوميكرون" الجديدة، "إجراءات متسارعة وشاملة لا تستند إلى أدلة أو لا تعتبر فعالة أصلا بل تؤدي فقط إلى زيادة عدم المساواة".

وتم تسجيل أول إصابة بالمتحور في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

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