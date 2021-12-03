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الجزائر: التحالف المغربي الإسرائيلي يجمع نظامين توسعيين إقليميين

الجزائر: التحالف المغربي الإسرائيلي يجمع نظامين توسعيين إقليميين
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة إن "التحالف العسكري المغربي الإسرائيلي يعكس نقطة التقاء بين توسعين إقليميين يدفعهما إنكار وجود ضحاياهما المحرومة من حقوقها غير القابلة للتصرف".

العالم ـ الجزائر

وأضاف لعمامرة في تصريح للصحيفة اليومية "كريسوس" على هامش الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا المنعقدة بوهران: "ظلالة السلطات المغربية تشير بوضوح إلى تصاعد غير مسبوق للهيمنة الصهيونية الزاحفة".

وأضاف الوزير أن "كل خطوة تتخذها السلطات المغربية في هذا التحالف العسكري الخبيث تبعدها أكثر عن الجزائر وشعبها".

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أنه وبخصوص الإدعاءات الكاذبة التي تنسبها إليه بعض وسائل الإعلام المغربية بشأن مكاسب سياسية مزعومة لصالح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بفضل القمة التي عقدت في وهران وكذلك القمة القادمة لجامعة الدول العربية المزمع عقدها في الجزائر العاصمة، اعتبر لعمامرة أن المغرب وضع نصب عينيه الصحراء الغربية والجزائر مما يجعل أحكامه خاطئة بهذا الشأن.

وقال: "دبلوماسية المغرب الأحادية التي تركز فقط على الصحراء الغربية والجزائر لا تتصور أن الدبلوماسية الجزائرية هي دبلوماسية متعددة الأبعاد والوظائف في خدمة أهداف نبيلة متعددة".

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