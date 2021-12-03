مآلات استقالة قرداحي

العالم - استوديو بيروت

والى مطلع هذا اليوم مارس بقدر هائل من الضغوط التي تدعو الى استقالته، اكثر من شهر والسعودية ومن يدور في فلكها تشهر خطواتها التعسفية التصعيدية ضد لبنان، ولم تتأخر الرياض لتكشف ان المسألة أبعد من تصريحات قرداحي، فهي تصفية حسابات مع المقاومة وحاضنتها.

استقالت اليوم قدمت على طبق ماكرون كهدية لزيارته الى السعودية عسى ان تكون مقدمة لحل بالوصفة الفرنسية.

فهل قدم ماكرون ضمانات مقابل استقالت قرداحي؟ وكيف ستتعاطى السعودية مع هذه الاستقالة؟ وماهو الثمن الذي سيحصل عليه ماكرون اولا وميقاتي ثانياً لقاء هذه الاضحية؟

وناقش برنامج استوديو بيروت هذه الموضاعات مع ضيف الحلقة، الكاتب والباحث السياسي حسن شقير.