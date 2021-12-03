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مراسل العالم:القوات الاميركية ترسل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية من 25 شاحنة إلى قواعدها بريف الحسكة في سورية قادمة من شمال العراق

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

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