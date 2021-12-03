أسير فلسطيني: نعول على المقاومة لتحريرنا

العالم-فلسطين

جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها في مؤتمر "رواد بيت المقدس" الثاني عشر، الجمعة، بحضور قادة في حركة حماس يتقدمهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.

وخاطب عيسى الحاضرين في المؤتمر قائلا: إن "ثقتنا بكم وبكل المخلصين الأحرار ثقة عالية، وأنتم سندنا بعد الله".

وتابع: "نعلم ونحن داخل الأسر أن همومكم كبيرة، وأنكم تقارعون يوميًا معاول الهدم وتعانون من الملاحقات وتواجهون التحديات والتهديدات المستمرة".

ودعا عيسى، من سكان مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، بالثبات والتوفيق لقيادة الحركة والمقاومة وعاهد "بأن نبقى صابرين أوفياء لديننا ومبادئنا وقدسنا رغم كل شي".

وأضاف أن "حريتنا دين في رقابكم والواجب يتوسع فيها من دائرة فلسطين إلى دوائر العالم الإسلامي كله حتى تحريرنا".

وتابع أن حرية الأسرى رأس أمر قضية الأسرى، ولا يقلل ذلك من باقي الجوانب الاجتماعية والنفسية والإعلامية والقانونية وغيرها.

ووجه عيسى التحية من مواقع الرباط الأولى في أرض الإسراء والمعراج إلى قادة وعلماء ونشطاء الأمة القابضين على دينهم وحقوقهم.

وأكد على استمرارهم كأسرى في النضال والصمود والثبات وتسجيل آيات العزة والكرامة رغم ألم القيد وقسوة السجان والحرمان، والمعاناة اليومية التي لا تنقطع.