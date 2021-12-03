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ماوراء زيارة ماكرون واستقالة قرداحي هل تنهي الأزمة السعودية

ماوراء زيارة ماكرون واستقالة قرداحي هل تنهي الأزمة السعودية
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. عقد دولة الامارت مع فرنسا صفقة أسلحة تجاوزت19مليار دولار ، طلبت فيها شراء ثمانين مقاتلة رافال واثنتي عشرة طائرة هليكوبتر حربية، وهي أكبر صفقة بيع للمقاتلات الفرنسية خارج فرنسا.

العالم - بانوراما

وباريس من موردي الأسلحة الرئيسيين للإمارات، لكنها تواجه ضغوطا متزايدة من المنظمات الانسانية لإعادة النظر في مبيعاتها بسبب العدوان على اليمن الذي تقوده السعودية والامارات وأغرق اليمن في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... اعلان وزيرُ الاعلامِ اللبناني جورج قرداحي استقالتَه من منصبهِ في مجلسِ الوزراء لانَّه لايريدُ اَنْ يكونَ مصدرَ ازعاجٍ للبنان مفضلاً مصلحةَ احبائهِ على مصلحتهِ وخلال مؤتمرٍ صحفي قال قرداحي اِنَّ الفرنسيين كانوا يرغبون باستقالتهِ قبلَ زيارةِ الرئيس ​إيمانويل ماكرون ​الى السعودية، معتبراً اَنَّ الحملةَ الشعواء التي شُنت ضده ازعجته كثيراً لانها تسببت بحالةٍ من القلقِ لدى الشعبِ اللبناني الى ذلك الرئيسُ الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيزور السعوديةَ بعد ايامٍ أعرب عن أملِه في أنْ يتمكنَ من تحقيقِ تقدمٍ في الملف اللبناني بعد تقديم قرداحي استقالتَه.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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