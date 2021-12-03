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بالفيديو.. قرداحي من وزرير الحكومة الى وزير الوطن

الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث السياسي حسن شقير ازمة السعودية المفتعلة مع لبنان لم تكن بسبب تصريحات الوزير جورج قرداحي، إنما هي بسبب عدم رضاء السعودية من تشكيل الحكومة اللبنانية.

العالم - خاص بالعالم

وقال شقير في حديث لبرنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان جورج قرداحي قدم استقالته اليوم لانه رأى ان الرأي العام في لبنان وفي العالم العربي قد اكتشف بأن أزمة السعودية المفتعلة ضد لبنان ليست قضية تصريحات وبل هي مع لبنان بأكمله وتوجهات لبنان.

واوضح شقير، ان السعودية ومنذ افتعالها للازمة اللبنانية لا تستطيع ان تذهب بعيدا في الضغط على لبنان بحيث تسبب بسقوط الهيكل اللبناني أوالحكومة اللبنانية، لان المصلحة الاميركية والبريطانية والصهيونية لا تسمح بهذا وذلك حفاظاً على مصالحهم في المنطقة.

واشار شقير الى ان، التوقيت الذي اختاره الوزير قرداحي هو توقيت وطني بامتياز بحيث انه اذا كانت هذه الاستقالة تؤدي الى نصب سلم للسعودية كي تنزل من اعلى شجرة مطالبها التي لم تتحقق من لبنان فهذه الاستقالة قد قدمت والدور الباقي على السعودية.

وبين شقير، ان توقيت الاستقالة الذي قدمها قرداحي وضعت السعودية في موقف حرج، لان ان كانت قضية السعودية مع لبنان تصريحات قرداحي، ها هو قد قدم استقاله، اما اذا كانت القضية هي السياسة اللبنانية وهذا الذي لم تستطع ان تحصل عليه، فهذا الموضوع سيكشف لفرانسة والرئيس ميقاتي والراي العام باكمله بان مشكلة السعودية ليست تصريحات قرداحي بل هي توجهات لبنان السياسية.

استقالت الوزير جورج قرداحي قدمت اليوم على طبق ماكرون كهدية لزيارته الى السعودية عسى ان تكون مقدمة لحل الازمة السعودية المفتعلة مع لبنان بالوصفة الفرنسية.

استقال الوزير الفارس قرداحي، استقال القرداح من منصب وزير الاعلام في الحكومة ليصبح وزيراً للوطن، منذ اشعال الازمة الدبلوماسية السعودية على إثر تصريحات الوزير عن حرب اليمن في المقابلة الشهيرة.

والى مطلع هذا اليوم مارس بقدر هائل من الضغوط التي تدعو الى استقالته، اكثر من شهر والسعودية ومن يدور في فلكها تشهر خطواتها التعسفية التصعيدية ضد لبنان، ولم تتأخر الرياض لتكشف ان المسألة أبعد من تصريحات قرداحي، فهي تصفية حسابات مع المقاومة وحاضنتها.

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