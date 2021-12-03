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العراق.. القبض على 8 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد

العراق.. القبض على 8 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات بغداد الجمعة القبض على 8 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم شخص متهم بالإرهاب.

العالم-العراق

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة 11، تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4/1 إرهاب شرقي العاصمة بغداد، كما تم القبض على 4 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضاف: "نفذت مفارز الفرقة الثانية شرطة اتحادية متمثلة باللوائين الخامس والسادس، عمليات بحث وتفتيش ضمن منطقتي (الحرية)، و(الحمدانية)، اسفرت عن ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة في جانب الكرخ، بالإضافة إلى القبض على 3 متهمين من قبل تشكيلات أخرى في الفرقة ذاتها وبالاشتراك مع مفارز من مكافحة إجرام بغداد".

وتابع: "أحد هؤلاء الذين تم إلقاء القبض عليهم متهم بتعاطي وترويج المواد المخدرة والاثنين الآخرين بتهمة السرقة مع ضبط مواد مخدرة وأجهزة تعاطيها وأسلحة غير مرخصة".

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العراق.. القبض على 8 مطلوبين بقضايا مختلفة في بغداد

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