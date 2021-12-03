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إصابة 4 جنود سوريين بهجمات للمسلحين شمالي سوريا

إصابة 4 جنود سوريين بهجمات للمسلحين شمالي سوريا
الجمعة ٠٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن فاديم كوليت نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا إصابة أربعة جنود سوريين في هجمات قنص شنها المسلحون في مناطق تابعة لمحافظات إدلب واللاذقية وحلب.

العالم-سوريا

وقال كوليت في بيان يوم الجمعة: "في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان بنار قنص الإرهابيين من منطقة فطيرة على مواقع للقوات الحكومية في محيط ملجة. وفي محافظة حلب، أصيب جندي سوري جراء هجوم قناص إرهابي من منطقة كيتيان على مواقع للقوات الحكومية في محيط قرية كفر حلب. وفي محافظة اللاذقية، أدى هجوم قناص إرهابي من منطقة قرة مانلي (الحياة)، في ريف اللاذقية الشمالي على مواقع للقوات الحكومية أدى إلى إصابة جندي سوري".

وأوضح أنه خلال اليوم الماضي في منطقة وقف التصعيد بإدلب، سجلت ثماني هجمات من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية.

وقال كوليت إن "المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى نبذ الاستفزازات والسير في طريق التسوية السلمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".

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إصابة 4 جنود سوريين بهجمات للمسلحين شمالي سوريا

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