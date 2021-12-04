السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

لأول مرة.. فيروس كورونا يصيب فرس النهر!

لأول مرة.. فيروس كورونا يصيب فرس النهر!
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت حديقة حيوان بلجيكية، أن اثنين من أفراس النهر تحت رعايتها، وضعا قيد العزل، بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد-19، وهي ربما المرة الأولى على الإطلاق التي تصاب فيها مثل هذه الحيوانات بهذا المرض.

العالم - منوعات

وأكد المختبر البيطري الوطني البلجيكي، أن فرسى نهر بحديقة حيوان أنتويرب - ويطلق عليهما إماني (14 عاما) وهيرمين (41 عاما) - أصيبا بكوفيد-19.

ومن غير الواضح كيف أصيبا بالمرض، وكل منهما في صحة جيدة، بصرف النظر عن سيلان الأنف بشكل استثنائي. وشدد الحراس قيود مكافحة الفيروس بأرجاء حديقة الحيوان.

وفي هذا الصدد، قال فرنسيس فيركامن، الطبيب البيطري بحديقة حيوان أنتويرب: "على حد علمي، هذا هو أول تفشي مسجل بين هذه السلالات. في جميع أنحاء العالم، شوهد هذا الفيروس في الغالب في فصيلة القردة العليا والقطط".

وتم اختبار جميع حيوانات حديقة الحيوان للكشف عن كوفيد-19 العام الماضي، ولم يتم رصد أي حالة إصابة.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية تكشف عدد الدول التي رصدت متحور 'أوميكرون'

الكويت تكشف موقف دخول المتحور الجديد "أوميكرون" للبلاد

علماء الصين يكتشفون الجسم المضاد لجميع طفرات كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعليقا على هجوم مخمور.. الرئيس العراقي: مواجهة "داعش" مهمتنا الحالية

هكذا بررت شركة NSO الاسرائيلية فضیحة التجسس على الدبلوماسيين الأميركيين

بهدفين نظيفين.. سوريا تهزم تونس في كأس العرب

محافظ تعز يدين جريمة العدوان بحق المدنيين

لأول مرة.. فيروس كورونا يصيب فرس النهر!

مكتب حقوق الإنسان في تعز يستنكر جريمة العدوان بحق المدنيين