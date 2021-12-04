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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال شنّت الليلة الماضية حملة اعتقالات في بلدة صوريف بالخليل طالت 24 مواطنا بينهم أسرى محررين

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

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