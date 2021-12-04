حكام مهرجان سينما الحقيقة الـ15 يشيدون بجودة ومضمون أفلام هذا العام

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وقال أبو القاسم ناصري، عضو لجنة اختيار الأفلام الوثائقية شبه الروائية في قسم المسابقة المحلية لمهرجان "سينما الحقيقة" الخامس عشر : المهرجان يخلق منافسة ورؤية أشخاص مختلفين في ساحة السينما الوثائقية، أولئك الذين لديهم اسم في هذا المجال، من أجل الحفاظ على رسالتهم، والقادمين الجدد، لتقديم أنفسهم لزملائهم، يميلون إلى حضور المهرجان.

وتحدث عن تأثير إقامة مهرجان "سينما الحقيقة" عبر الإنترنت على عدد جمهور السينما الوثائقية: "تجربة تفشي فيروس كورونا أظهرت لنا أن العرض عبر الإنترنت منصة جيدة لمشاهدة الأفلام بشكل أفضل. كانت تجربة النسخة الماضية من مهرجان "سينما الحقيقة" إيجابية للغاية، ففي ظل وجود المهرجان انتظر كثير من الناس حتى منتصف الليل لمشاهدة الأفلام، وفي بعض الأحيان لم يتمكنوا من مشاهدتها وهو أمر غير موجود في المهرجان على الإنترنت. آمل أن يتمكن عدد من الأشخاص من حضور مهرجان هذا العام.

الى ذلك، اعتبر عضو لجنة اختيار الأفلام الوثائقية الطويلة بالقسم المحلي لمهرجان "سينما الحقيقة" ان جودة أفلام هذه النسخة من هذا الحدث السينمائي البارز فريدة من نوعها وتعطي امتيازا خاصا للمهرجان.

من جهته قال سیاوش سرمدی، عضو لجنة اختيار الأفلام الروائية الطويلة بقسم المسابقة المحلية بمهرجان سينما الحقيقة الدولي بنسخته الخامسة عشرة: كانت الأفلام الجيدة في مهرجان هذا العام أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة بل وأكثر من السقف المحدد للمهرجان، وأنا مستاء جدًا من القيود التي كانت لدينا في الاختيار، مع ذلك، لا يمكن عرض جميع الأعمال في كل مهرجان ويجب على لجنة الاختيار انتخاب الافضل بشكل ما من بين الخيارات المتاحة.

وبشأن إقامة فعاليات المهرجان قال السينمائي الايراني: إن إقامة مهرجان "سينما الحقيقة" عبر الإنترنت له تداعيات مختلفة، من ناحية، ستكون تكاليف المهرجان أقل على المنظمين، ومن ناحية أخرى، سيكون من الممكن للأشخاص غير المؤهلين لحضور المهرجان مشاهدة الأفلام، مما سيزيد من عدد جمهور السينما الوثائقية. بالطبع، يجب أن يقال إننا لن نرى أجواء المهرجان المادي وعوامل الجذب التي سنشهدها في المهرجان عبر الإنترنت.

من ناحيته، أكد عضو لجنة اختيار مهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الخامسة عشرة أن هذا المهرجان هو المكان الأفضل لعرض مختلف الأفكار والآراء وأعمال السينما الوثائقية.



وتحدث وحید فرجی، عضو لجنة اختيار القسم "الطويل" : إعطاء أفكار وآراء وأعمال مختلفة للسينما الوثائقية، يحاول كل أهل السينما الوثائقية مشاهدة أعمالهم في هذا المهرجان، حيث يعرضون الأعمال خلال المهرجان وبعد ذلك يساعد على تنمية السينما الوثائقية الإيرانية.

وتابع: تُطرح العديد من القضايا والموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية و... في مجالات المجتمع في مهرجان "سينما الحقيقة" الدولي. يثبت تاريخ هذا المهرجان أثره في تطور السينما الوثائقية، إن مشاهدة وانتقاد أعمال صناع الافلام الوثائقية يزيد من حافزهم لتحسين جودة أعمالهم.

وفي سياق متصل، تحدث المخرج مظاهری‌بور عن رأيه في مهرجان "سينما الحقيقة": إن مهرجان سينما الحقيقة يخاطب دائمًا الإنتاجات المستقبلية لصانعي الأفلام، ويحدد الفائزون في كل فترة طريقة المخرجين للعام القادم.

ومن المقرر عقد النسخة الخامسة عشرة من "سينما الحقيقة"برئاسة حميدي مقدم، في طهران في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر 2021.