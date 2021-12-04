إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع في أجواء مأرب

العالم - اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" في بيان: تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع "سكان إيغل Scan Eagle" أمريكية الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح يومنا هذا في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب وتعتبر هي السابعة من نفس النوع التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال هذا العام.

وأكدت القوات المسلحة أنها لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة.

وأسقطت الدفاعات الجوية ، في الـ 13 من شهر نوفمبر الفائت، طائرة تجسس أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة مأرب.

وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت ، في 09 نوفمبر 2021، طائرة تجسس مقاتلة تابعة للعدوان السعودي الأمريكي "أمريكية الصنع" من ذات النوع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

كما أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، في 27 سبتمبر، طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل) تابعة للعدوان في أجواء مديرية دغل مأرب، وفي 14 أغسطس الماضي، أسقطت دفاعاتنا الجوية طائرة تجسس أمريكية من ذات النوع بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل.

ويومي 20 و22 يونيو الفائت تم إسقاط طائرتين تجسسيتين أمريكيتين من ذات النوع "سكان إيغل" أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح مأرب.

وطائرة "سكان إيغل" (Scan Eagle) بنتها شركة انسيتو التابعة لشركة بوينغ الأمريكية تبلغ قيمة الطائرة، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.