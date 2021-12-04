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معلقا على استقالة قرداحي:

لحود: انهيار الكرامة أسوأ من أي انهيار

لحود: انهيار الكرامة أسوأ من أي انهيار
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد البرلماني اللبناني السابق اميل لحود معارضته استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، وقال بئس هذا الزمان، فالانهيار في الكرامة أسوأ من أي انهيار آخر.

العالم - لبنان

وأعرب لحود في تصريح له اليوم السبت عن أمله بأن تكون الاستقالة قد أتت عن حسن نية وليس خوفا أو تحت ضغط، لسبب مبدئي ينطلق من أبسط مفاهيم العلاقات الدولية التي عمرها مئات السنين، والتي علمتنا بأن من يرضخ من الدول يحول نفسه الى ضحية للابتزاز، مشيرا الى أنه بعد الاستقالة ستكون هناك مطالب متكررة وشروط لن تعرف حدودا.

وأضاف: الصدمة الأكبر كانت في المواقف السياسية الرسمية التي تبعت الاستقالة، حيث استمر التزلف للدول الخليجية، في وقت قابل اعلام هذه الدول الاستقالة بالاستخفاف والتجاهل.

وتابع: الأسوأ في ذلك كله هو تفسير الاستقالة بأنها ورقة سيحملها الرئيس الفرنسي ماكرون الى السعودية، لكي يستخدمها في التفاوض مع السعوديين إرضاء لهم، فبأي حق يحولون البلد واستقالة وزير فيه الى ورقة مفاوضات بين دولتين؟

ورأى لحود أن لبنان يغرق منذ سنتين، وما من أحد وقف الى جانبه من هذه الدول، ولم نكن نملك بعد سوى كرامتنا وها نحن اليوم نفرط بها، في حين كان الأجدى أن تستقيل الحكومة كلها لكي يخلفها من يصون كرامة لبنان واللبنانيين.

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معلقا على استقالة قرداحي: لحود: انهيار الكرامة أسوأ من أي انهيار