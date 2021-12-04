ماذا تفعل روسيا على حدود اوكرانيا.. نذر حرب أم مناورات؟

العالم- خاص بالعالم

صحيفةُ واشنطن بوست نقلت عن السي آي إيه، تقديراتٍ تُشير إلى مشاركةِ نحوِ 175 ألفَ جندي روسي في الهجوم على أوكرانيا.. وذكرت أنّ المخابرات حصلت على صورٍ بالأقمارِ الاصطناعية لحشودٍ روسية تُقدَّرُ بأكثرَ من 94 ألفَ جندي في أربعةِ مواقعَ قربَ أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ بالإدارة الامريكية أنّ القواتِ التي ستُشارك في الهجوم تبلغُ ضِعفَ تلك التي شاركت في التدريباتِ المفاجئة لروسيا بالقربِ من حدودِ أوكرانيا الربيعَ الماضي.

الرئيس الأميركي جو بايدن قال إنه سيجعلُ من الصعب جداً بالنسبةِ إلى روسيا شنَ أيِ غزوٍ ضدَ أوكرانيا. واضاف أنه سيُجري نقاشاً طويلًا عبر تقنيةِ الفيديو الاسبوعَ المقبل، مع الرئيسِ الروسي فلاديمير بوتين بشأنِ الأزمة، وإنه لن يقبلَ خطوطاً حمراء من جانبِ روسيا.

واوضح بايدن:"أنا على اتصالٍ دائم مع حلفائِنا في أوروبا وأوكرانيا.. ما أقومُ به هو وضعُ مجموعةٍ من المبادرات أعتقدُ أنها ستكون الأكثرَ شمولاً وذاتَ مغزى لنجعلَ من الصعب جداً على بوتين المُضيَ قدماً والقيامَ بما يَخشى الناسُ أنْ يقومَ به".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "هناك سلسلةُ أدوات في متناولِنا. طبعاً، تُشكل العقوباتُ الاقتصادية خياراً".

وزيرُ الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قال إنّ تقاريرَ استخباراتية تُفيد بأنّ روسيا حشدت أكثرَ من أربعةٍ وتسعين ألف جندي بالقربِ من حدود بلادِه، وربما تستعدُ لهجومٍ عسكري واسعِ النطاق نهايةَ الشهرِ المقبل.

وأضاف أنّ بلادَه لن تُقدِمَ على أيِ تصرفٍ استفزازي، لكنها مستعدةٌ للرد إذا شنّت روسيا هجوماً عليها، مؤكداً أنّ لدى روسيا الآن 41 كتيبةً تكتيكيةً عسكرية على أهبةِ الاستعداد في شبهِ جزيرة القرم.

روسيا نفت مزاعمَ استعدادِها لشنِ هجومٍ على اوكرانيا، غيرَ أنّ تقاريرَ إعلامية افادت بأنّ روسيا بصددِ البدء بمناورات عسكرية قربَ الحدودِ مع أوكرانيا في 30 منطقة في شمالِ القوقاز ومقاطعة روستوف المحاذية لأوكرانيا، وفي القرم.

