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هنية: أسرى الاحتلال في غزة لن يروا الشمس إلا إذا نعِم أسرانا بشمس الحرية

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

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