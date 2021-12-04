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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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متحدث القوات المسلحة اليمنية: القوات المسلحة لن تألوا جهدا في القيام بواجبها في حماية الأجواء اليمنية بكل الوسائل المتاحة والممكنة
متحدث القوات المسلحة اليمنية:إسقاط الطائرة تم بسلاح مناسب وهي السابعة من نفس النوع الذي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها هذا العام
متحدث القوات المسلحة اليمنية: دفاعاتنا الجوية اسقطت طائرة تجسسية نوع سكان إيغل أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مأرب
هنية: أسرى الاحتلال في غزة لن يروا الشمس إلا إذا نعِم أسرانا بشمس الحرية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسمعيل هنية: قضية الأسرى على رأس أولويات حركة حماس وعلى رأس أجنداتها
مراسل العالم: انفجار قنبلة مغناطيسية ملصقة بسيارة دفع رباعي في العاصمة الافغانية كابل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال شنّت الليلة الماضية حملة اعتقالات في بلدة صوريف بالخليل طالت 24 مواطنا بينهم أسرى محررين
رويترز عن بلينكن: بايدن سيخبر بوتين بشان عزم واشنطن على الوقوف بحزم ضد أي إجراءات تصعيدية قد تنفذها روسيا
مراسل العالم: 18 شهيد و عدد من الجرحى حصيلة ضحايا قصف غارات العدوان السعودي على قرية الحكيمة غرب تعز
مراسل العالم: 18 شهيد و عدد من الجرحى حصيلة ضحايا قصف غارات العدوان السعودي على قرية الحكيمة غرب تعز
هنية: أسرى الاحتلال في غزة لن يروا الشمس إلا إذا نعِم أسرانا بشمس الحرية
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش
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