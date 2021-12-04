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قرداحي: أصبحت حرا ومتحررا من الضغوط

قرداحي: أصبحت حرا ومتحررا من الضغوط
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي: بأنه مرتاح لخطوة تقديم استقالته، مردفا أن عبئ وزارة الإعلام كان كبيرا على كاهله، مضيفا أنه بات الآن حرا ومتحررا من الضغوطات، سواء أكانت نفسية أو حتى ضغوط من طالبوه بالاستقالة وكذا ضفوط من طالبوه بعدم الاستقالة.

العالم - لبنان

وكشف قرداحي لوكالة تسنيم، أنه أقدم على هذه الخطوة بعد تفكير عميق ومشاورات مع كل حلفائه وأصدقائه، مضيفا: "وجدنا أن الوقت بات مناسبا لخطوة الاستقالة مع اقتراب زيارة الرئيس الفرنسي القادمة إلى السعودية"، متابعا بأن "ماكرون عرض على القيادة في لبنان التوسط مع السلطات السعودية لإعادة استئناف علاقات الرياض مع لبنان".

وختم وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بالقول: "إن مبادرة الرئيس الفرنسي مبادرة طيبة، وكان من واجبنا المساعدة ودعم جهوده، لذلك اتخذنا قرارنا بالاستقالة استباقا لزيارته، واتخذنا هذه المبادرة الإيجابية بتقديم الاستقالة اليوم عسى أن تأتي بالخير للبنان أولا وللعلاقات اللبنانية السعودية والخليجية ثانيا".

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