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شاهد: خشية اميركية من أمر اعظم من قنبلة نووية ايرانية

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

رأی الكاتب والباحث السياسي غالب قنديل ان الولايات المتحدة تشعر أنها محشورة في الزاوية بُعيد المحادثات النووية في فيينا.

العالم - خاص بالعالم

وقال قنديل في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم:"اليوم الولايات المتحدة تشعر انها محشورة في الزاوية، لأن ما فرضته ايران في معادلة القوة يملي عليها الوصول الی تفاهم وواشنطن لم تعد قادرة علی التنصل من هذا الامر، فقد كانت في السابق راغبة في لي ذراع ايران واعدام الفرص أمام المشروع النووي الايراني ولكن هذا الامر قد انتهی ولم تعد الامور مرتبطة بالمشيئة الاميركية ولم يعد بمستاع الاميركان وقف المسار النووي الايراني".

وأشار قنديل الی تمسك ايران بالطابع السلمي لمشروعها النووي وبأهدافها الانمائية التصنيعية الاقتصادية مؤكداً ان الولايات المتحدة تخشی هذه الاهداف، أكثر من خشيتها من قنبلة نووية ايرانية، لان ايران بالطاقة النووية ستكون قوة صناعية عملاقة وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة.

وأكد ان الولايات المتحدة اصبحت عاجزة عن تعطيل مسار التقدم النووي الايراني وهي تعرف تماماً ان اوروبا تبحث عن مساحة لمصالحها بمعزل عن الموقف الاميركي لانه هناك اليوم فرصة لمزايا يطمح الاوروبيون لحصادها.

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