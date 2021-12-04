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اوليانوف: الضمانات التي تطالب بها ايران أمر منطقي ومبرر تماما

اوليانوف: الضمانات التي تطالب بها ايران أمر منطقي ومبرر تماما
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، مطلب ايران للحصول على ضمانات لمنع انهيار الاتفاق النووي مرة اخرى، بانه امر منطقي ومبرر تماما.

العالم - ايران

يتبع...

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اوليانوف: الضمانات التي تطالب بها ايران أمر منطقي ومبرر تماما

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