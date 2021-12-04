تسحق الاطفال والنساء.. هذا ما تفعله السعودية عبر السلاح الامريكي

العالم- خاص بالعالم

المجزرة الجديدة والتي قد لا تكون الاخيرة، وقعت في مديرية مقبنة بمحافظة تعز، حيث استشهد واصيب اكثر من 30 مدنياً بينهم أطفال، إثر غارة للعدوان استهدفت عدداً من المنازل في قرية الحكيمة بالمديرية وألحقت بالقرية دماراً واسعاً.

وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعدد كبير من المنظمات والشخصيات ادانت المجزرة، وحملت الامم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية جراء سكوتهما عن مجازر تحالف العدوان طيلة سبع سنوات، وقالت ان صفقات الاسلحة الغربية والامريكية للسعودية والامارات اكبر دعم يقدم لقتل الاطفال والنساء في اليمن، متوعدة بأن جرائم العدوان تُعرّض مرتكبيها إلى المسائلة الجنائية كمجرمي حرب.

وعلى الحدود السعودية اليمينة واصلت آلة الحرب حصد ارواح المدنيين ايضا، وافادت وسائل اعلام محلية باستشهاد واصابة عدد كبير من المدنيين بشكل يومي جراء استهداف قراهم بقذائف المدفعية من قبل القوات السعودية المتمركزة هناك، كما صعد تحالف العدوان غاراته الجوية على طول الشريط الحدودي ما ادى الى دمار كبير في ممتلكات السكان في هذه القرى والمزارع.

وفي اطار التصعيد السعودي استهدف الطيران العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات الجوية ما ادى الى اضرار كبيرة في الممتلكات.

وشهدت صنعاء وقفات غضب شعبية حملت عنوان "أمريكا عدوة الشعب اليمني" استنكارا للغارات السعودية المدعومة امريكيا والاضرار التي لحقت بممتلكاتهم.

وأكد المشاركون المضي في مواجهة التصعيد برفد الجبهات بالرجال والمال، وعبروا عن ادانتهم واستنكارهم لجرائم التحالف الأمريكي السعودي ومرتزقته بحق اليمنيين، مؤكدين أن هذه الجرائم النكراء لن تمر دون رد قاس من الشعب اليمني.