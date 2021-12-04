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الرئيس الايراني: التزام التوصيات الصحية ضروري لتجنب موجة كورونا الجديدة

الرئيس الايراني: التزام التوصيات الصحية ضروري لتجنب موجة كورونا الجديدة
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان السبيل الوحيد للوقاية من موجة كورونا الجديدة هو التزام التوصيات الصحية والوقاية والمراقبة الجادة.

العالم - ايران

يتبع...

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