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ابرز ردود الافعال على استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

ابرز ردود الافعال على استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي الجمعة استقالته من منصبه، مؤكدا ان مصلحة لبنان اهم من موقعه الوزراي، واثارت هذه الاستقالة العديد من ردود الأفعال المحلية والدولية.

العالم - انفوغرافيك

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ابرز ردود الافعال على استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

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