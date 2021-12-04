طهران: واشنطن وافقت على مبدأي تقديم الضمانات والتحقق من الغاء الحظر

العالم - خاص بالعالم

مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني كشف في تصريح إن الولايات المتحدة وافقت على مبدئي تقديم الضمانات والتحقق من الغاء اجراءات الحظر مشيرا إلى أن الأطراف الأوروبية اعربت عن تأييدها لضرورة وجود آلية للتحقق من الغاء اجراءات الحظر.

مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أكد بان الفريق الايراني المفاوض حضر الى طاولة محادثات فيينا بكامل الصلاحيات مشيرا إلى ان الاطراف الاخرى تصورت بان الطرف الايراني سيقبل ما يطرحونه الا ان الوفد الإيراني دافع عن مواقفه من موقع القوة.

ولفت إلى ان مسؤولي البلاد يواصلون مهامهم بقوة ولا ينتظرون نتيجة محادثات فيينا مشيرا إلى ان اعمالا كبرى قد تحققت في ظل الحكومة الجديدة وإن قوة الإقتصاد وفي ظل دعوة قائد الثورة الإسلامية إلى التطلع نحو الشرق؛ تتجه الآن نحو الصين والهند وإذا لم يكن هناك اتفاق في إطار محادثات فيينا فيمكن لإيران الإستفادة من هذا الاتجاه.

مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف أكد أن مطلب ايران الحصول على ضمانات لمنع انهيار الاتفاق النووي مرة اخرى، امر منطقي ومبرر تماما مشدد على ضرورة الاطمئنان الى عدم تكرار الخطوة المسيئة التي اتخذت في فترة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عن طريق سياسة الضغوط القصوى.

في الأثناء لم تتوقف الولايات المتحدة عن تسميم الأجواء الإيجابية على هامش محادثات فيينا، حيث قللت من اهمية الاقتراحات التي قدمتها طهران خلال المحادثات.

وقالت على لسان المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي إن الحكومة الايرانية لم تأت الى فيينا باقتراحات بناءة زاعمة أن واشنطن ما تزال تأمل بمقاربة دبلوماسية وأن الدبلوماسية هي الخيار الافضل دائما على حد قولها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...