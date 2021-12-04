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رعب وإرباك يجتاح العالم من متحوّر كورونا الجديد"أوميكرون"

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

متحورة اوميكرون من وباء كورونا لا تزال الشغل الشاغل للمختبرات الطبية، خصوصا في ظل عدم معرفة مدى فعالية اللقاحات في الوقاية من التقاط المتحورة سريعة الانتشار من الفيروس أو مدى ما توفره هذه اللقاحات من حماية من أعراض المرض الشديدة.

العالم - خاص بالعالم

الاختبارات المعملية لا تزال جارية لتحديد فعالية اللقاحات لكن نتائجها لن تصدر قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، الا ان المتحورة دلتا اثبتت قدرتها على الإفلات من الدفاعات التي يؤمنها اللقاح ضد انتقال العدوى.

ومع ذلك بقيت اللقاحات فعالة جدا في الوقاية من الإصابة بأعراض خطيرة جراء دلتا، ما يقلل من مخاطر استنفاد موارد المستشفيات.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حدد هدفا لبلاده يتمثل في إعطاء جرعة معززة لجميع البالغين بحلول نهاية الشهر المقبل، وتقليل فترة الانتظار بين الجرعتين الثانية والثالثة من ستة إلى ثلاثة أشهر.

وفي الولايات المتحدة، تسعى شركة فايزر للحصول على ترخيص لإعطاء حقنة معززة من لقاحها لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشر والسابعة عشر. الا ان مجلس إدارة شركة موديرنا الطبية، اكد إنه يتوقع انخفاضا جوهريا في فعالية هذه اللقاحات ضد المتحورة الجديدة.

في هولندا احتشد الآلاف في بلدة أوترخت وسط البلاد للاحتجاج على القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة لمكافحة وباء كورونا بشكل عام ومتحورة اوميكرون بشكل خاص، والتي بدأ سريانها مطلع الأسبوع الماضي.

وهذه اول تظاهرة كبيرة تخرج في البلاد ضد الإجراءات التي تشمل إغلاق والمطاعم ومعظم المتاجر ليلا لكبح موجة غير مسبوقة للإصابات بالوباء حيث تخشى السلطات أن تتجاوز هذه الاصابات قدرة نظام الرعاية الصحية بالبلاد.

اما في المغرب فقد قررت الحكومة حظر كل المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية خشية تفشي المتحورة أوميكرون. ولم يتم تحديد تاريخ بدء سريان الحظر أو نهايته والفعاليات الثقافية والفنية المعنية.

وفي البرازيل اعلنت بلدية ريو دي جانيرو الغاء الاحتفالات عشية العام الجديد بعد أن سجلت البلاد أولى الإصابات المؤكدة بسلالة أوميكرون.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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