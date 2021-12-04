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3 وفيات و190 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

3 وفيات و190 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في رام الله، عن تسجيل 3 وفيات و190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و228 حالة تعافٍ، بعد فحص 2525 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 98.3%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وبينت الوزارة، في التقرير اليومي عن الحالة الوبائية، أن حالات الوفاة توزعت جغرافياً إلى حالتين في الضفة الغربية المحتلة، وحالة واحدة في قطاع غزة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة توزعت جغرافياً إلى 126 في الضفة المحتلة و64 في قطاع غزة، في حين توزعت حالات التعافي إلى 158 في الضفة الغربية، و70 في قطاع غزة.

ولفتت الوزارة إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، في حين يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 85 مريضاً، منهم 5 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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