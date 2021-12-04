هل تتجه أزمة نتائج الانتخابات في العراق إلى الحل؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن انه من بين أهم النقاط موضوع عدم تطابق البصمات وكذلك عدم تطابق الشريط الذي سلم الى مرشحين مع ما تم اعلانه من قبل المفوضية.

وأضاف مراسلنا قول هادي العامري رئيس تحالف الفتح بأن هذا يشكل نسبة كبيرة أكثر من 9000 محطة انتخابية واكد على أن عدد بطاقات الناخبين التي لم يتم توزيعها قد بلغ مليون و300 الف بطاقة ناخب وهذا يشكل نسبة عالية من أصوات الناخبين اذا ما تمت مقارنة نسبة المشاركة في الانتخابات.

وكان قد أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري في مؤتمر صحفي بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية ان التحالف كان يأمل ان تجرى الانتخابات التشريعية في اجواء سليمة وشفافة بعيدا عن "التلاعب والتزوير".

وأضاف العامري: كنا نعتقد ان الانتخابات المبكرة من المحطات الاساسية التي يمكن ان تعيد الثقة بالعملية السياسية، ومع شديد الاسف لم تجرى هذه الانتخابات في الاجواء التي كنا نطمح لها وان التخوف من تزوير الانتخابات لم يكن وليد الصدفة.

وقال كانت لدينا الشكوك منذ البداية بشأن الاجهزة التي اجريت بها الانتخابات.

وأكد العامري: المفوضية لم تقدم اي تقرير لمجلس النواب قبل حله بشأن دقة الاجهزة التي استخدمت في العملية الانتخابية وهذا يعد اول خرق في الانتخابات.

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