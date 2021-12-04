مجلس الأمن يتخذ قرارا هاما بشأن عائلة القذافي

العالم - ليبيا

ونقلت قناة 218 الليبية، أن "مجلس الأمن، أشار إلى أن قراره يسري ابتداء من الأول من ديسمبر، حتى 31 مايو/ أيار 2022، حيث يجوز للثلاثة السفر دون قيود لدواعٍ إنسانية، خلال هذه الفترة، مؤكدة أن المذكورين سيحصلون على إذن السفر، بشرط تقديم معلومات حول سفرهم قبل وبعد شهر من موعد الرحلة.

ويلزم قرار مجلس الأمن، الدول التي تسمح لهم بالسفر إلى أراضيها أو المرور عبرها، بإخطار اللجنة المعنية بمجلس الأمن في غضون 24 ساعة بعد وصولهم أو مرورهم، عبر إشعار كتابي، يتضمن تاريخ دخولهم والمدة المتوقعة لإقامتهم.

جاء ذلك بعد يوم من عودة سيف الإسلام القذافي إلى الاستحقاق الانتخابي، حيث قبلت محكمة استئناف سبها طعن سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية"، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.