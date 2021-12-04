مجلس النواب الأردني ينظر الاثنين في الإتفاقات الموقعة مع الإمارات والإحتلال

العالم - الأردن

وذكر موقع "خبرني" الإخباري الأردني أنه بحسب جدول أعمال الجلسة الرقابية، ترد الحكومة على 15 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان، أمس الجمعة، مسيرة احتجاجية جديدة طالب المشاركون فيها بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي في 22 نوفمبر الماضي، بشأن المياه مقابل الطاقة.

والاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين البلدان الثلاثة، وتم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو" في 22 نوفمبر، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري.

وستشتري تل أبيب بموجب الاتفاقية "الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".