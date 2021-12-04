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تجار تعز يدعون إلى الإضراب الشامل بدءاً من اليوم السبت

تجار تعز يدعون إلى الإضراب الشامل بدءاً من اليوم السبت
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

قبيل يوم على انتفاضة شعبية مرتقبة، ضد حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي المدعوم سعوديا وتنديدا بالإنهيار الحاد للأوضاع المعيشية دعا "تكتل تجار تعز" إلى الإضراب الشامل بدء من اليوم السبت.

العالم-اليمن

وافادت مصادر محلية أن تكتل تجار تعز دعا تكتل القطاع التجاري للأضراب الشامل من اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر وحتى يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021م وذلك من اجل إيجاد حلول عاجلة وتداركية للاقتصاد ومنع تدهور العملة المحلية واستعادة قيمتها.

واصدر تكتل تجار تعز بيانا اوضح فيه” إلى ضرورة ايجاد حلول عاجلة للإقتصاد ومنع تدهور العملية المحلية واستعادة قيمتها”.

وأكدت مصادر محلية أن معظم المحلات التجارية أغلقت أبوابها وسط المدينة، تزامنا مع توقف حركة المرور بصورة جزئية.

وأوضحت المصادر أن المخابز والافران هددت بالإغلاق، ولوحت برفع أسعاره التي تقترب من 80 ريالا، إضافة إلى تعليق العمل في بعض المرافق الحكومية.

وأشارت إلى أن المدينة تشهد احتقان غير مسبوق، في ظل تصاعد الغضب الشعبي ضد حكومة هادي وتحالف العدوان.

ويعيش أهالي مدينة تعز أوضاعا معيشية وأمنية مأساوية، مع استمرار تدهور أسعار الصرف وانقطاع المرتبات وغياب أي حلول من قبل حكومة هادي التي أقرت بعجزها عن وقف الانهيار الإقتصادي.

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