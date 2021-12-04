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المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني علي باقري: الأطراف الأوروبية اعربت عن تأييدها لضرورة وجود آلية للتحقق من الغاء اجراءات الحظر

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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