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المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني علي باقري: اميركا وافقت على مبدئي تقديم الضمانات والتحقق من الغاء اجراءات الحظر

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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