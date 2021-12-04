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شاهد.. هكذا تدمر هيئة الترفيه الحياء والدين في السعودية!

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع دور هيئة الترفيه في السعودية في استنزاف الإقتصاد السعودي وتدمير الحياء والدين في السعودية.

العالم - المحميات

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شاهد.. هكذا تدمر هيئة الترفيه الحياء والدين في السعودية!

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