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شاهد .. الدور الصهيوني في أنشطة هيئة الترفيه في السعودية!

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع وجود الصهاينة في أنشطة هيئة الترفيه السعودية في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم - المحميات

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