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هيئة الترفيه تدمر ثقافة الشعب السعودي

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع دور هيئة الترفيه في السعودية في استنزاف الإقتصاد السعودي وتدمير الحياء والدين وكذلك موضوع وجود الصهاينة في أنشطة هذه الهيئة في إطار التطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم - المحميات

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