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الشعب البحريني يحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج نقطة تواصل على شاشة قناة العالم اهم مواضيع التي تداولتها وسائل التواصل الإجتماعي في البحرين خلال الأيام الأخيرة.

العالم - نقطة تواصل

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