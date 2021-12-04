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مصر تمنع استيراد الحيوانات من ليبيا

مصر تمنع استيراد الحيوانات من ليبيا
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، منع استيراد الحيوانات من ليبيا.

العالم - مصر

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبد الحكيم محمود في تصريح لـ"القاهرة 24"، أن "هناك بؤرا لمرض حمى الوادي المتصدع للحيوانات بدولة ليبيا، لذلك منع استيراد الحيوانات منها".

وفي وقت سابق شارك عبد الحكيم محمود، في حلقة نقاشية لمواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات التي تواجه صحة الإنسان والحيوان والنبات من منظور مفهوم الصحة الواحدة والتي نظمتها كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ومنظمة الصحة العالمية، بحضور ممثلي وزارة البحث العلمي والجامعات ونقيب عام الأطباء البيطريين وممثلي هيئة الدواء المصرية، ووزارتي الزراعة والبيئة وممثلي منظمة الصحة العالمية والفاو.

والجدير بالذكر أن مرض حمى الوادي المتصدع هو مرض حيواني فيروسي يصيب الحيوانات في المقام الأول، لكنه يمكن أن يصيب البشر أيضا وأغلبها تتم عند ملامسة الدم أو أعضاء الحيوانات المصابة.

وتعود تسمية المرض إلى موطنه الأصلي في كينيا، حيث ظهر أول مرة عام 1931 أثناء تحري وباء اندلع بين الأغنام في إحدى المزارع في الوادي المتصدع بكينيا.

ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن ظهوره في بلدان، جنوب الصحراء، وشمال إفريقيا، وفي عامي 1997 و1998 تفشى بشكل كبير في كينيا والصومال وتنزانيا.

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