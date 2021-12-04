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ماكرون: لا يمكن ان نعالج موضوع النووي دون معالجة الاستقرار في المنطقة

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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