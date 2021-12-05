لبنان.. تجمع العلماء المسلمين يقدر 'تضحية قرداحي'

العالم_لبنان

وأكدت في بيان أصدرته بعد اجتماعها الأسبوعي اليوم السبت، عمق الإنقسام داخل الساحة السياسية اللبنانية، التي كان من المفترض أن تتضامن كل القوى على اختلاف توجهاتها بموقف سيادي واحد يرفض الإملاءات ويؤكد حرية الرأي والتعبير، التي هي أحد مميزات لبنان، وتفتقدها الدول التي ضغطت علينا لفرض الإذعان لإملاءاتها.

ويتوجه تجمع العلماء المسلمين بالتحية للوزير الوطني الأستاذ جورج قرداحي على موقفه النبيل والمقاوم، الذي ضحى فيه بمنصبه لمصلحة لبنان واللبنانيين خاصة المهددين منهم بخسارة وظائفهم في دول الخليج (الفارسي) التي قطعت العلاقات مع لبنان، ويتمنى تجمع العلماء المسلمين أن تكون هذه الخطوة سببا لإعادة الأمور إلى طبيعتها لا أن تكون قفزة في الهواء لا تقدم ولا تؤخر، بخاصة مع إعلان المملكة العربية السعودية أن المشكلة ليست بالوزير قرداحي بل بحزب الله المتحكم بالسياسة في لبنان كما روج وزير خارجيتهم.

ويتوجه تجمع العلماء المسلمين بالتحية لأبطال فلسطين الذين يمارسون بشكل شبه يومي عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار، والتي كان آخرها عملية الدهس البطولية التي حصلت في مدينة أم الفحم، والتي أدت إلى إصابة جنديين صهيونيين بجراح متوسطة، وأدت إلى استشهاد أحد منفذي عملية الدهس بعد إطلاق النار عليه من شرطة الاحتلال، والتي ندعو الله عز وجل له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.