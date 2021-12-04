السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق مدير مكتب العالم: العامري اكد ان تحالف الفتح سيقبل بأي قرار تتخذه المحكمة الاتحادية

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر تمنع استيراد الحيوانات من ليبيا

بالفيديو.. طهران: واشنطن وافقت على مبدأي تقديم الضمانات والتحقق من الغاء الحظر

الرئيس الايراني يلقي كلمة مباشرة الى الشعب يوم غد الاحد

بالفيديو.. إيمانويل ماكرون يعلن عن مبادرة لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت

شاهد: عربة ثلاثية العجلات تنطلق دون سائق في شارع بالصين!

قطع طرق واحتجاجات غاضبة في عدن ضد تحالف العدوان