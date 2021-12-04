السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان يتعهد مجددا بخفض أسعار الفائدة

أردوغان يتعهد مجددا بخفض أسعار الفائدة
السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط تاريخي في الليرة التركية بلغت خلاله مستويات متدنية على نحو قياسي.

العالم- تركيا

وقال خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بولاية سيرت جنوب شرقي البلاد، إنه "يأمل في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في فترة وجيزة".

وأضاف: "بإذن الله سنحقق استقرار أسعار الصرف خلال فترة وجيزة"، مشيرا إلى أن "أسعار الفائدة مرض يجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا".

وتابع: "سنواصل الوقوف دائما إلى جانب المنتجين والذين يخلقون فرص عمل عبر أسعار فائدة منخفضة"، متعهدا بـ"رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يعوض أصحاب الدخل المحدود".

وتراجعت الليرة بنحو 30% خلال الشهر الماضي، في موجة بيع نتجت عن خفض كبير في أسعار الفائدة طبقه أردوغان، لكن خبراء اقتصاد وسياسيين من المعارضة قالوا إنه "غير مدروس".

ولامست الليرة مستوى متدنيا على نحو قياسي يوم الثلاثاء الماضي، إذ جرى تداولها عند 14 ليرة مقابل الدولار.

روابط ذات صلة

إردوغان يعين وزيرا جديدا للمالية جراء انهيار الليرة + فيديو

أردوغان يقبل استقالة وزير المالية التركي على خلفية انهيار الليرة

شاهد.. إنهيار الليرة التركية أمام الدولار

مؤشر البورصة التركية يرتفع وقيمة الاسهم تنخض لمستوى قياسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غامبيا تشهد أول انتخابات رئاسية منذ عقود

انكسار زحف لمرتزقة العدوان بمديرية حيس في الحديدة

وسائل إعلام تركية تعلن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أردوغان في اللحظات الاخيرة

بالفيديو.. رعب وإرباك يجتاح العالم من متحوّر كورونا الجديد"أوميكرون"

بوريل: الاتحاد الاوروبي يسعى للابقاء على الاتفاق النووي

بالفيديو.. مجزرة بشعة للعدوان السعودي الإماراتي بمديرية مقبنة في تعز