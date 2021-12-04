صنعاء.. محاكمة 18 متهما بجريمة قتل وتعذيب 26 أسيراً

العالم- اليمن
وفي الجلسة، تم استعراض أدلة الاتهام واستمعت المحكمة إلى ردود المحامين المنصّبين عن المتهمين.
والمتهمون هم:
1- عبدربه منصور هادي
2- علي محسن صالح الأحمر
3- محمد علي أحمد المقدشي
4- طارق محمد عبدالله صالح الأحمر
5- صغير بن عزيز السفياني
6- هاشم عبدالله حسين الأحمر
7- هاني أحمد بن بريك
8- حمدي حسين شكري الصبيحي
9- عبدالغني علي أحمد شعلان
10- علي حسن أحمد غريب
11- مبخوت عبود ربيع الشريف
12- سالم أحمد صالح سمران
13- ناجي علي سعيد عامر منيف
14- خالد مبخوت العرادة
15- مهدي مهدي جابر الهاتف
16- أحمد علي حنشل أبو أسامة
17- نصر علي عوشان
18- سيف عبدالرب قاسم أحمد الشدادي.
وأقرت مواصلة استعراض أدلة الاتهام وردود المحامين المنصّبين عن المتهمين خلال الجلسة القادمة.
أسماء الأسرى الـ26 الذين تم إعدامهم:
1- حميد حمود أبو حلفة
2- كهلان عبدالحكيم حسن الرميم
3- محمد محمد مبخوت العودري
4- هادي أحمد محمد مبطي الدريب
5- حسين حمود علي الجبلي
6- حسن عبدالله حنين الجرادي
7- محمد حميد علي الجرادي
8- محمد علي صالح المرادي
9- عطاس محمد أحمد الكينعي
10- مختار علي الطريم اليوسفي
11- محمد غالب علي العنسي
12- محمد علي صالح اليفاعي
13- أمين حسين علي شوارب
14- محمد أحمد محمد المطري
15- عارف حسن محمد مدير
16- عبدالله محمد هاشم المدومي
17- علي سليمان محمد مغبش
18- مشعل علي صالح عبدالله سراج
19- محمد حسين أحمد أحمد المحبشي
20- خالد أحمد علي عبدالله القريش
21- عبدالله أحسن ناجي الجريدي
22- أحمد صالح أحمد علي جهموس
23- أمين علي محمد قاسم الغرباني
24- صالح غالب غالب مرشد الرماح
25- عبدالحافظ محمد شايف الزودي
26- محمد إسماعيل علي العوش.