صنعاء.. محاكمة 18 متهما بجريمة قتل وتعذيب 26 أسيراً

العالم- اليمن

وفي الجلسة، تم استعراض أدلة الاتهام واستمعت المحكمة إلى ردود المحامين المنصّبين عن المتهمين.

والمتهمون هم:

1- عبدربه منصور هادي

2- علي محسن صالح الأحمر

3- محمد علي أحمد المقدشي

4- طارق محمد عبدالله صالح الأحمر

5- صغير بن عزيز السفياني

6- هاشم عبدالله حسين الأحمر

7- هاني أحمد بن بريك

8- حمدي حسين شكري الصبيحي

9- عبدالغني علي أحمد شعلان

10- علي حسن أحمد غريب

11- مبخوت عبود ربيع الشريف

12- سالم أحمد صالح سمران

13- ناجي علي سعيد عامر منيف

14- خالد مبخوت العرادة

15- مهدي مهدي جابر الهاتف

16- أحمد علي حنشل أبو أسامة

17- نصر علي عوشان

18- سيف عبدالرب قاسم أحمد الشدادي.

وأقرت مواصلة استعراض أدلة الاتهام وردود المحامين المنصّبين عن المتهمين خلال الجلسة القادمة.

أسماء الأسرى الـ26 الذين تم إعدامهم:

1- حميد حمود أبو حلفة

2- كهلان عبدالحكيم حسن الرميم

3- محمد محمد مبخوت العودري

4- هادي أحمد محمد مبطي الدريب

5- حسين حمود علي الجبلي

6- حسن عبدالله حنين الجرادي

7- محمد حميد علي الجرادي

8- محمد علي صالح المرادي

9- عطاس محمد أحمد الكينعي

10- مختار علي الطريم اليوسفي

11- محمد غالب علي العنسي

12- محمد علي صالح اليفاعي

13- أمين حسين علي شوارب

14- محمد أحمد محمد المطري

15- عارف حسن محمد مدير

16- عبدالله محمد هاشم المدومي

17- علي سليمان محمد مغبش

18- مشعل علي صالح عبدالله سراج

19- محمد حسين أحمد أحمد المحبشي

20- خالد أحمد علي عبدالله القريش

21- عبدالله أحسن ناجي الجريدي

22- أحمد صالح أحمد علي جهموس

23- أمين علي محمد قاسم الغرباني

24- صالح غالب غالب مرشد الرماح

25- عبدالحافظ محمد شايف الزودي

26- محمد إسماعيل علي العوش.