السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الدفاع الجوي في نطنز: قبل فترة قصيرة قامت احدى منظوماتنا الصاروخية باجراء اختبار في سماء بادرود في نطنز ولا يوجد هناك ما يثير القلق

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع حصيلة جريمة العدوان في تعز إلى 26 شهيدا وجريحا بينهم أطفال

إغتيال ضابط في كربلاء على يد مجهولين

غامبيا تشهد أول انتخابات رئاسية منذ عقود

انكسار زحف لمرتزقة العدوان بمديرية حيس في الحديدة

وسائل إعلام تركية تعلن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أردوغان في اللحظات الاخيرة

بالفيديو.. رعب وإرباك يجتاح العالم من متحوّر كورونا الجديد"أوميكرون"