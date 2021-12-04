السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الدفاع الجوي في نطنز: من اجل تقييم اداء المنظومات الصاروخية نعتمد مثل هذه الاختبارات وعبر التنسيق مع شبكة منظومات الدفاع الجوي

السبت ٠٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع حصيلة جريمة العدوان في تعز إلى 26 شهيدا وجريحا بينهم أطفال

إغتيال ضابط في كربلاء على يد مجهولين

غامبيا تشهد أول انتخابات رئاسية منذ عقود

انكسار زحف لمرتزقة العدوان بمديرية حيس في الحديدة

وسائل إعلام تركية تعلن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس أردوغان في اللحظات الاخيرة

بالفيديو.. رعب وإرباك يجتاح العالم من متحوّر كورونا الجديد"أوميكرون"